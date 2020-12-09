Соцсети США призвали власти ЕС к "сдержанному подходу" в отношении незаконного контента

НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря. /ТАСС/. Американские информационно-технологические компании, включая Twitter и Tumblr, призвали власти ЕС к применению более сдержанного подхода в отношении вредоносного и незаконного контента сайтов вместо введения жестких правил по удалению такой информации. Такой призыв содержится в обнародованном в среду совместном письме четырех интернет-компаний, адресованном лидерам Евросоюза.

Авторы послания считают, что в целях сохранения открытости интернета необходимо выработать "более широкое решение", а не прибегать к простому удалению информации, что, по их мнению, неизбежно приведет к ограничению свободы выражения мнений. "Ограничивая выбор, <...> мы отказываемся от предоставления альтернатив, с помощью которых, вероятно, можно было бы более эффективно решать проблему распространения и воздействия спорного контента при одновременном сохранении прав и конкурентного потенциала для более мелких компаний", - говорится в открытом письме.

Его авторы полагают, что более предпочтительной тактикой было бы ограничение доступа к вредоносной информации в интернете. Это, как считают подписавшие обращение, можно было бы сделать путем "введения лимитов на поиски вредоносного контента".

13 ноября Совет ЕС на уровне министров внутренних дел распространил заявление, в котором уведомил, что Евросоюз до конца года разработает систему блокирования в интернете контента с пропагандой терроризма в течение часа после его обнаружения. "Мы нацелены на успешное завершение до конца года переговоров по директиве о террористическом контенте онлайн с целью создания нового эффективного трансграничного инструмента для блокирования террористического контента в течение часа или менее с того момента, как он был обнаружен", - отмечается в документе.

Министры также выступили в поддержку разработки новой директивы ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act), которая, в частности, "повысит юридическую ответственность интернет-компаний в борьбе с нелегальным контентом, включая возможность применения [в их отношении] штрафов". Еврокомиссия, в частности, намерена обязать операторов соцсетей и мессенджеров мониторить свой контент и без судебных решений удалять "террористические и радикальные сообщения", как только они будут обнаружены.

Четких критериев для определения незаконного контента пока не существует. Совет ЕС отметил, что "эта новая легальная база должна разработать необходимые требования для удаления нелегального контента, при этом соблюдая фундаментальные права, включая право на свободу мнений и свободу самовыражений".