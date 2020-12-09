В Смоленской области возведут памятник советским мирным жителям - жертвам нацистов

ТАСС, 9 декабря. Первый камень в строительство будущего памятника жертвам среди мирного населения Советского Союза в годы Великой Отечественной войны планируют заложить в Смоленской области 22 июня 2021 года, в 80-ю годовщину с начала войны. Об этом в среду сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам встречи с председателем Российского исторического общества Сергеем Нарышкиным.

На встрече обсуждались совместные проекты Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества.

"Мы обсудили создание мемориала жертвам среди мирных граждан Советского Союза в годы Второй Мировой войны. Эта совместная инициатива Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества была поддержана совсем недавно президентом Российской Федерации. В ближайшее время будет создан соответствующий оргкомитет, и мы совместно с другими общественными организациями начнем общую работу по определению конкретного места установки этого мемориала, творческому конкурсу, сбору средств", - сказал он.

По словам Сергея Нарышкина, Российскому историческому обществу предстоит совместная работа с Российским военно-историческим обществом, общественными организациями Смоленской области. "Мне кажется, это было правильным предложением - создать памятник именно там, на территории области, которая сильно пострадала, мирные жители которой в большом количестве пали жертвами геноцида", - сказал он.

Мединский отметил, что авторы инициативы хотели бы, чтобы мемориал строился, главным образом, на народные пожертвования. "Само понятие геноцида советских граждан у нас стыдливо замалчивалось, но это несправедливо, поскольку две трети совокупных потерь наших граждан в годы Великой Отечественной войны так или иначе, по разным методикам подсчета, это потери мирного населения", - сказал помощник президента.

Ранее на форуме "Уроки Нюрнберга" в Музее Победы Мединский предложил создать к 80-летию Победы мемориальный комплекс, посвященный жертвам геноцида среди мирного населения Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.