Кириенко вручил премию "Победа" за вклад в сохранение исторической памяти

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил награды первым лауреатам премии "Победа", посвященной сохранению памяти о Великой Отечественной войне.

"Я хотел бы сказать сегодня огромные слова благодарности каждому человеку, кто принял участие в памятных акциях. Все это вместе позволило нам не отступить перед вызовом пандемии, а сделать так, чтобы праздник получился", - сказал в среду Кириенко, открывая церемонию награждения.

Он также отметил, что современные технологии позволили провести мероприятия Года памяти и славы.

Церемония награждения проходит в рамках открывшегося в среду двухдневного Всероссийского патриотического форума. Мероприятие организовано на площадке Музея Победы на Поклонной горе. "Премия вручается впервые по 11 номинациям. Номинантами премии стали 47 организаций, проектов, представителей общественных организаций и волонтеров", - уточнили организаторы форума.

В частности, в категории "Корпоративное участие" победителями стало виртуальное шествие "Бессмертный полк онлайн", награду получили заместитель председателя правления Сбербанк Станислав Кузнецов и первый заместитель гендиректора Mail.Ru Group Владимир Габриелян. Также в этой номинации лауреатом стал передвижной музей "Поезд Победы", награду получил начальник департамента корпоративных коммуникаций ОАО "РЖД" Максим Лунев, сообщили в пресс-службе.

Победителем в номинации "Культурный проект" стал концерт Победы на Мамаевом кургане в честь 75-летия Великой Победы. Награду получил Народный артист СССР, художественный руководитель Концерта Победы на Мамаевом кургане в честь 75-летия Великой Победы Юрий Башмет.

В номинации "Собственным примером" в категории "Наставник" победителем стал Герой России, первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров.