В России за сутки выявили 26 190 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 26 190, общее количество инфицированных достигло 2 541 199. Об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

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В относительном выражении, по данным штаба, прирост два дня составляет около 1%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Чукотском АО (0,5%), Ханты-Мансийском АО, Дагестане и Республике Алтай (по 0,6%).

В частности, за сутки был зафиксирован 3 761 новый случай в Санкт-Петербурге, 1 372 - в Московской области, 494 - в Нижегородской области, 396 - в Архангельской области, 388 - в Республике Карелия.

Вылечившиеся и умершие

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 26 266. Всего уже выздоровели 2 007 792 пациента. Согласно данным штаба, доля вылечившихся возросла до 79% от общего числа заразившихся. В настоящее время в России продолжают лечение 488 689 человек.

В частности, за сутки был выписан по выздоровлению 1 921 пациент в Санкт-Петербурге, 819 - в Московской области, 594 - в Ленинградской области, 593 - в Архангельской области, 554 - в Воронежской области.

Количество летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 559 против 562 днем ранее. Всего от инфекции умерли 44 718 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) составляет 1,76%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зафиксировано 83 летальных исхода в Санкт-Петербурге, 30 - в Московской области, 25 - в Ростовской области, 20 - в Иркутской области, по 15 - в Воронежской и Свердловской областях, а также в Пермском и Красноярском краях.

Статистика по Москве

В Москве за сутки зафиксированы 5 145 случаев заражения. Всего с начала пандемии в столице выявили 665 218 заразившихся. Днем ранее в городе было зарегистрировано 5 232 заболевших. Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,8%.

За сутки в Москве выписали по выздоровлению 5 746 пациентов, было зарегистрировано 75 летальных исходов. За все время вылечились 507 149 человек, 9 571 умер. В настоящее время в столице продолжают лечение 148 498 человек.

За последние сутки было госпитализировано 1 656 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 451 человек.