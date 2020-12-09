В Сочинском национальном парке высадили около 3 тыс. саженцев самшита

СОЧИ, 9 декабря. /ТАСС/. Около 3 тыс. саженцев самшита, который находится под угрозой исчезновения из-за завезенного в регион вредителя - бабочки-огневки, были высажены на территории Сочинского национального парка. Об этом говорится в сообщении нацпарка, распространенном в среду.

"В рамках второго этапа программы плановые посадки прошли сразу в трех участковых лесничествах ФГБУ "Сочинский национальный парк" - Лазаревском, Марьинском и Нижне-Сочинском. Усилиями сотрудников национального парка было высажено около 3 тыс. молодых деревьев", - говорится в сообщении.

Уточняется, что кроме самшита колхидского на территории Нижне-Сочинского участкового лесничества высадили 500 молодых деревьев хурмы на площади в 0,3 га.

Всего в рамках годовой программы по восстановлению самшита колхидского до конца года планируется высадить более 20,5 тыс. саженцев на территории 12 участковых лесничеств Сочинского нацпарка. Первый этап высадок весной этого года показал почти 100% приживаемость молодых растений.

"Программа будет продолжаться минимум пять лет. В нашем питомнике уже подрастает посадочный материал, поэтому в следующем году мы планируем высадить намного больше самшита колхидского в места его естественного произрастания. Надеемся, что скоро Сочинский национальный парк будет опять славиться своими реликтовыми лесами самшита колхидского" - приводятся в сообщении слова директора ФГБУ "Сочинский национальный парк" Павла Хоценко.

Реликтовые рощи за несколько лет на 99% были уничтожены бабочкой-вредителем - самшитовой огневкой, которую в Сочи занесли в 2012 году при подготовке к Олимпийским играм. Директор нацпарка Павел Хоценко сообщал, что для восстановления самшитового леса понадобятся столетия. Это связано с тем, что самшит является реликтовым растением и вырастает всего на 50 мм в год.

О нацпарке

Сочинский национальный парк площадью более 200 тыс. га был создан в 1983 году для охраны природы из-за большого наплыва туристов. Он занимает предгорья и горную местность в районе Сочи. Расположен на границе Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Краснодарского края и граничит с объектом всемирного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". На территории охраняемых зон нацпарка можно встретить краснокнижных животных и увидеть исчезающие растения-эндемики, например, особый вид самшитов.

В 2019 году Сочинский нацпарк вошел в число самых посещаемых природных территорий России. Здесь расположены крупные туристические и рекреационные объекты. Среди них - сочинский парк "Дендрарий", башня на горе Ахун, каскад "33 водопада" и Агурское ущелье.