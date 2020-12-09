Дума сняла с рассмотрения законопроект о порядке дистанционного обучения

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду сняла с рассмотрения законопроект группы сенаторов об определении порядка дистанционного обучения.

С предложением снять проект с рассмотрения обратились депутаты КПРФ Вера Ганзя и Валерий Рашкин. По их словам, законопроект не прошел должное обсуждение в Госдуме.

"Нам поступает огромное количество сообщений по данному законопроекту с просьбой его дополнительно обсудить, не рассматривать в спешном порядке. <...> Вносится предложение снять вопрос с повестки сегодняшнего заседания для дополнительного рассмотрения в рамках комитета, проведения консультаций и диалога со всеми фракциями", - отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Такое решение принято единогласно, "за" проголосовали 394 депутата.

Как отметил в ходе пленарного заседания вице-спикер Госдумы Петр Толстой, законопроект вызывает обеспокоенность в регионах, в связи с чем он предложил провести слушания по этому вопросу.

Со своей стороны лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратил внимание на необходимость принятия мер, которые позволят ограничить контакты людей в период пандемии коронавируса. "Давайте снимем [законопроект], - сказал он. - А через год, если нам Роспотребнадзор скажет, что резко возросло число заболеваний школьников и студентов, тогда к уголовной ответственности привлечь тех, кто мешал принять закон, который мог бы защитить наших граждан от этой заразы".

Володин в ответ на это заметил, что "когда речь идет о таких важных вопросах, как дистанционное обучение в школах, правильно было бы вести диалог с родительским сообществом". "Да, не с кем детей оставить. Да, качество дистанционного обучения не такое высокое, много других проблем, но их надо обсуждать, прежде чем выносить для принятия решений", - добавил спикер.

О законопроекте

Инициативу внесла в Госдуму в мае группа сенаторов во главе с вице-спикером Совфеда Ильясом Умахановым, изменения предлагается прописать в законе "Об образовании в Российской Федерации". Так, документ уточняет полномочия Минпросвещения и Минобрнауки в части установлении порядка применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ. Минпросвещения предлагается наделить полномочиями по утверждению порядка применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в сфере общего и среднего профессионального образования, а Минобрнауки - в сфере высшего образования.

Как отмечали авторы законопроекта, его принятие потребует корректировки подзаконных нормативных правовых актов в части регламентации роли и обязанностей педагогических работников, определения перечня преподаваемых в дистанционном формате предметов, выполнения домашних заданий, продолжительности урока и проведения итоговой аттестации.