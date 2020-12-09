Росгвардия разработала памятку для сотрудников по общению с журналистами на митингах

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Памятка для сотрудников Росгвардии по взаимодействию с журналистами во время публичных мероприятий разработана в ведомстве. Об этом в среду на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи сообщил статс-секретарь - заместитель директора Росгвардии Олег Плохой.

"Недавно нами подготовлена памятка по действиям наших сотрудников, где четко расписаны все алгоритмы и обязанности при взаимодействии со средствами массовой информации", - сказал он.

В самой памятке, имеющейся в распоряжении ТАСС, в первом пункте указано, что при контактах с журналистами сотрудник Росгвардии имеет право "в вежливой и корректной форме проверить их документы". Далее разъясняется, что журналист обязан по первому требованию предъявить редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность и полномочия журналиста. Также указывается, что журналист обязан кроме удостоверения иметь при себе редакционное задание. Если у росгвардейца возникнут подозрения, что документы поддельные, он обязан доложить об этом старшему офицеру.

Если же журналисты просят комментарий, то сотрудник Росгвардии должен "вежливо и корректно предложить им обратиться в пресс-службу и более никаких комментариев не предоставлять". Отдельно отмечается, что нельзя изымать у журналистов фото-, аудио- и видеоаппаратуру, не допускать их в места, которые посещать можно, задерживать и доставлять сотрудников СМИ в отдел полиции без законных оснований, препятствовать фото- и видеосъемке.

"Важно! Требования сотрудника прекратить съемку не являются правомерными, и привлекать за отказ выполнить к ответственности по статье 19.3 КоАП РФ не допустимо", - подчеркивается в памятке.