Ущерб от коррупции в Москве превысил 3 млрд рублей

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Ущерб по уголовным делам о коррупции в Москве за девять месяцев этого года повысил 3 млрд рублей. Об этом журналистам сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Сумма выявленного по расследованным (оконченным) уголовным делам и материалам ущерба от коррупционных преступлений составила 3 млрд 24 млн 700 тыс. рублей", - сказала она. В рамках расследования дел наложен арест на имущество коррупционеров на сумму 894 млн 753 тыс. рублей, что на 43,1% больше аналогичного периода 2019 года.

По словам Ивановой, в Москве большинство направленных в суд уголовных дел связано с дачей и получением взятки, присвоением, растратой имущества и злоупотреблениями должностными полномочиями. При этом в суды направлено в два раза больше уголовных дел о даче взятки, чем за ее получение. "За девять месяцев в суды направлено 282 уголовных дела о преступлениях коррупционной направленности: о преступлениях, предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение взятки) - 74 уголовных дела, ст. 291 УК РФ (дача взятки) - 136 уголовных дел, ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) - 12", - сказала Иванова.