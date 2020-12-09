Госдума почтила минутой молчания память погибших героев Отечества

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания в среду почтили минутой молчания память погибших героев Отечества, включая Героев России и Советского Союза.

"У нас звания Героя Советского Союза, Российской Федерации, ордена Славы многие вручены посмертно. Давайте почтим их [обладателей] память", - сказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы также поименно поздравил всех депутатов, которые являются Героями России и/или СССР.

Ежегодно 9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. Памятная дата была установлена в 2007 году. В этот день чествуют Героев Советского Союза и России, кавалеров орденов Славы и Святого Георгия. Дата приурочена к празднику Российской империи - Дню Георгиевских кавалеров, который отмечался с 1769 года по 1917 год.