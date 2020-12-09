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В Калининградской области 31 декабря будет рабочим днем

Власти региона считают нецелесообразным объявлять выходным днем 31 декабря только для госслужащих и работников бюджетной сферы

КАЛИНИНГРАД, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Калининградской области не будут делать 31 декабря нерабочим днем, сообщил ТАСС в среду руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

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"Мнение губернатора [Антона Алиханова] такое: 31 декабря выходным днем в Калининградской области объявляться не будет, - сказал он. - Решением регионального правительства можно сделать выходным 31 декабря только для госслужащих и работников бюджетной сферы, бизнесу мы не можем приказать, это полномочия федерального правительства".

По оценкам региональных властей, объявлять выходным днем 31 декабря только для госслужащих и бюджетников нецелесообразно, "потому что мы тогда выводим из системы детские сады, которые посещают дети и из семей, где мама и папа заняты в бизнесе, и это одна из причин".

"Поскольку решением регионального правительства не можем сделать 31 декабря выходным днем у всех, а на федеральном уровне соответствующего решения в масштабах страны принято не было, мы решили, что 31 декабря можно и поработать", - резюмировал Лысков.

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РоссияАлиханов, Антон АндреевичКалининградская областьНовый год и Рождество - 2021
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