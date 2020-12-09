Правительство РФ согласовало новые меры поддержки для вернувшихся из-за рубежа в Карелию

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 декабря. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин согласовал проект изменений в госпрограмму Карелии об оказании содействия добровольному переселению в республику соотечественников, проживающих за рубежом, говорится в опубликованном на официальном портале правовой информации распоряжении.

Как прокомментировали ТАСС в Управлении труда и занятости Карелии, внесенные корректировки расширяют список мер поддержки для участников программы. "Правительством РФ согласованы предложения Республики Карелия о внесении изменений в государственную программу региона "Оказание содействия добровольному переселению в Республику Карелия соотечественников, проживающих за рубежом". Изменения касаются расширения дополнительных мер социальной поддержки, оказываемых участникам государственной программы, прибывшим в Республику Карелия", - сказали в ведомстве.

К уже действующему списку гарантий добавится материальная помощь семьям с несовершеннолетними детьми, студентам очной формы обучения, а также участникам программы, осуществляющим предпринимательскую деятельность на территории Карелии.

На единовременную выплату смогут рассчитывать переселившиеся в Карелию соотечественники, работающие медиками или педагогами в техникумах, колледжах или вузах, детских садах и школах, организациях дополнительного образования или социального обслуживания. Размер выплаты составит 10 тыс. рублей для специалистов со средним образованием и 20 тыс. рублей - с высшим.

Еще одним нововведением станет компенсация затрат на временное проживание в наемных домах коммерческого использования, апартаментах, гостиницах и хостелах в размере не более 5 тысяч рублей в месяц на одного проживающего. Расширение мер социальной поддержки стало возможным в связи с увеличением с 2021 года размера субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий программы.

"С принятием соответствующего постановления правительства Карелии участие в программе смогут принять соотечественники из числа временно или постоянно проживающих в Российской Федерации, не имеющих документов об образовании и профессиональной подготовке, при наличии не менее 1 года документально подтвержденного стажа трудовой деятельности на территории республики по профессии, специальности или направлению подготовки не ниже уровня среднего профессионального образования", - добавили в управлении.

Результаты программы

С начала года по программе переселения в Карелию переехал 231 человек. Как рассказала начальник Управления труда и занятости республики Елена Фролова, этот инструмент помогает решать не только вопросы долгосрочного демографического развития, но и восполняет дефицит квалифицированных кадров в республике. Предусмотренные дополнительные меры социальной поддержки способствуют повышению привлекательности Карелии, а также минимизируют сложности первоначального этапа переселения.

"В республику прибыли медицинские и педагогические работники, инженеры, строители, электромонтажники и сварщики, пекари и повара, водители и автослесари, студенты и предприниматели. Среди предпринимателей - соотечественники, осуществляющие деятельность по ремонту автомобилей, пошиву и ремонту одежды, оказывающие услуги по перевозке грузов. Прибыли специалисты в области права, торговли и строительстве. Студенты, участвующие в программе, проходят обучение в ПетрГУ, медицинском колледже, автотранспортном техникуме, техникуме городского хозяйства. Специалисты проживают в Петрозаводске, Костомукше, а также в Сегежском, Беломорском, Питкярантском районах", - сказала Фролова.