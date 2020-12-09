Минцифры одобрило инициативу по разграничению статусов присутствия журналиста на митингах

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Минцифры и Союз журналистов России (СЖР) поддержали законотворческую инициативу депутата Госдумы Дмитрия Вяткина, регламентирующую работу представителей медиа на митингах, в части разграничения статуса работающего журналиста и журналиста-гражданина на митингах.

"Вопрос очень актуален, особенно в свете происходящего в последнее время размывания понятия средств массовой информации. Развитие информационных технологий стирает все барьеры, которые раньше отделяли свободу слова от свободы средств массовой информации и в результате огромное количество пользователей, которые умеют складывать слова, становятся субъектами глобального информационного пространства и имеют потенциальный доступ к неограниченной аудитории", - сказала замглавы Минцифры Бэлла Черкесова, куратор медиаотрасли на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, посвященное правовым гарантиям работы журналистов.

По словам Черкесовой, нельзя забывать, что гарантия свободы средств массовой информации предусматривает дополнительные права для редакции, СМИ и журналистов, а с другой стороны и особую ответственность для журналистов. "В этой связи, наверное, то, что мы с вами обсуждаем - разграничение журналистов и участников публичных мероприятий - это правильно, в том числе с точки зрения защиты самих журналистов", - сказала замминистра.

Позиция СЖР

Глава СЖР Владимир Соловьев заметил, что законотворческие инициативы депутата Вяткина вызвали в журналистской среде неоднозначный отклик. В частности, это введение в статью 7 формулировки: "решением суда по гражданскому, административному или уголовному делу публичным мероприятием может быть признано массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах". "Это высказывание, как нам кажется, противоречит гарантированной государством возможности граждан беспрепятственно выражать свое мнение и убеждения по самым разным вопросам. По сути, эта статья может ограничить право граждан на выражение свободы слова. <...> Как предложение от наших юристов - эту часть можно было бы дополнить словами "при наличии единого замысла и общей организации", - указал он.

Соловьев также раскритиковал проект в части замены формулировки "знак представителя средств массовой информации" на "признак представителя средств массовой информации", так как проект наделяет полномочиями Министерство внутренних дел по установлению единого признака представителя СМИ, его вида и описания. "В связи с этим есть вопросы: почему именно МВД будет наделен полномочиями по установлению единого признака и вида представителя средств массовой информации? Является ли оно профильным органом? В данном случае необходимо вносить изменения в федеральный закон о полиции", - заметил глава Союза.

При этом Соловьев поддержал инициативу разграничения статуса на митингах - гражданского и профессионального журналистского. "Я хочу добавить, что в этих инициативах высказывается та мысль, которую мы в том числе говорим достаточно часто: если журналист освещает мероприятие или митинг, санкционированный или несанкционированный, выполняя свой профессиональный долг, он защищен статьей о печати, статьей 144 Уголовного кодекса, и другими подзаконными актами. Он выполняет свой служебный долг. Если журналист решил поучаствовать в митинге, на что он имеет полное право, выражая свою гражданскую позицию, он подвержен уже другим законодательным актам. Он уже как гражданин выходит и выражает свою позицию. Все журналисты это понимают, в кодексе этики эти понятия есть", - сказал он.

Соловьев также предложил рассмотреть возможность вести реестр действующих журналистов.

Позиция Роскомнадзора

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заметил, что ведомство в целом поддерживает инициативы Вяткина, однако предлагает доработать формулировки при участии профессионального сообщества. Говоря о журналистском удостоверении, Субботин напомнил, что порядок его выдачи сейчас ничем не регламентируется, процесс находится в компетенции редакций. При этом есть примеры, когда люди выдают себя за журналистов. "Эти моменты, связанные с порядком выдачи удостоверений, с порядком требований к этим удостоверениям и те самые предлагаемые признаки [журналиста] или отличительные знаки, я бы предложил взаимоувязать", - указал он.

Первый замглавы ВГТРК Андрей Кондрашов заметил, что в проекте следует уточнить формулировку о статусе журналиста на публичных мероприятиях. По его словам, необходимо уточнение в части цели присутствия, а именно - "осуществление профессиональной деятельности". ВГТРК также предлагает уточнить юридическую формулировку термина "публичное мероприятие", чтобы избежать разночтений в суде.

Касаясь удостоверений, Кондрашов заметил, что возможным определением параметров отличий работника СМИ должно заниматься правительство с учетом пожеланий профессионального сообщества, но не административные органы на уровне регионов.

Об инициативах

Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит в первом чтении законопроект депутата Дмитрия Вяткина, устанавливающий дополнительные требования к работе журналистов при освещении публичных мероприятий.

Документ распространяет на представителей СМИ все обязанности и запреты, предусмотренные для участников митингов, демонстраций, шествий и пикетирований. Помимо этого, журналистам запрещается проводить агитацию в поддержку или против целей публичного мероприятия, выполнять функции по его организации и проведению, организовывать сбор пожертвований, подписей, участвовать в обсуждении и принятии решений, использовать различную символику и "иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения", средства агитации, а также скрывать отличительный признак представителя СМИ.