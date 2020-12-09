Госдума приняла закон о порядке проверки вспомогательных веществ в составе лекарств

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект об упразднении полномочий Минздрава по выработке порядка проверки вспомогательных веществ в составе лекарственных препаратов.

Инициатива была разработана с целью гармонизации национального законодательства с правом Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Из полномочий Минздрава исключается утверждение порядка проведения исследования лекарственного препарата для доказательства отсутствия влияния разных вспомогательных веществ или вспомогательных устройств на его безопасность и эффективность. Такие исследования должны проводиться в соответствии с актами, составляющими право ЕАЭС.

Кроме того, согласно новым нормам, производители фармацевтической субстанции этилового спирта должны будут передавать эти субстанции в установленном законом РФ порядке изготовителям медицинских изделий для производства медизделий в таре установленного объема.