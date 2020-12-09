{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Эксперт: смертность от COVID-19 в Петербурге высокая из-за большой доли долгожителей

По последним данным, в Петербурге выявили 159 389 случаев заражения коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Высокую смертность от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге можно объяснить тем, что в городе проживает большое количество людей старшего возраста и так называемых долгожителей. Об этом сообщил журналистам заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Есть простое объяснение [высокой смертности]. Если мы посмотрим на возрастной состав населения Петербурга, он значительно отличается от других регионов, где более молодое население. Исходя из статистики прошлых лет, в Петербурге значительная доля долгожителей. Мы знаем, что уязвимая группа - 65+, а при сопутствующем заболевании длительнее и тяжелее протекает инфекция", - сказал он.

По последним данным, в Петербурге выявили 159 389 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 89 890 человек, умерли 6 030. За последние сутки в городе выявили 3 761 случай заражения - максимум за время пандемии.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
"Вектор" разработал тест-систему для выявления антител у привившихся против коронавируса
Глава организации Ринат Максютов сообщил, что эту тест-систему зарегистрируют в течение дня
Читать полностью