Дума обязала медучреждения сообщать МВД о поступлении пациентов без сознания и документов

МОСКВА, 9 декабря /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект, который обязывает медучреждения сообщать правоохранительным органам о пациентах, которые поступили без сознания и личность которых не установлена.

Документ был инициирован правительством РФ. Поправки вносятся в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Как отмечают авторы инициативы, сегодня найти без вести пропавшего человека в медучреждении, не считая предполагаемых жертв преступлений, можно только путем запроса сведений из медицинской организации, "что влечет за собой многократное увеличение сроков розыска указанных лиц".

Сегодня медицинские организации должны передавать МВД сведения о поступлении пациентов при наличии у них определенных признаков причинения вреда здоровью из-за совершения в отношении них противоправных действий. Но такая обязанность не предусмотрена, если пациент по состоянию здоровья, в силу возраста или из-за других причин не может сообщить данные о себе, а также в случае смерти пациента, личность которого не установлена. Теперь же в законе будут прописаны правовые основания для медицинских организаций, чтобы сообщать сведения о лицах, личность которых не установлена.

Документ также уточняет, что информационное обеспечение в сфере здравоохранения осуществляется в том числе посредством развития и эксплуатации государственной информационной системы обязательного медицинского страхования. Кроме того, устанавливается, что единая государственная информационная система в сфере здравоохранения включает в себя сведения об организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями. Эти положения вступят в силу с 1 января 2021 года.