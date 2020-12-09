Госдума приняла закон о полномочиях регионов по тушению природных пожаров

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла в третьем чтении правительственный законопроект, закрепляющий понятие "ландшафтный пожар" и дающий субъектам РФ полномочия по их тушению.

Согласно пояснительной записке, законопроект относит к полномочиям региональных органов власти в области пожарной безопасности организацию тушения ландшафтных пожаров "силами и средствами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, расположенными на территории субъекта". Новый порядок организации тушения пожаров не будет распространяться на земли лесного фонда, земли обороны и безопасности, на особо охраняемые природные территории.

Кроме того, документ относит обеспечение первичных мер пожарной безопасности к вопросам местного значения муниципальных районов. Уточняются основания для внеплановой проверки населенных пунктов в случае введения там особого противопожарного режима.

Также инициативой вводятся понятия "ландшафтный (природный) пожар" и "лесной пожар", четкие определения которых в настоящее время на законодательном уровне отсутствуют. Первый определяется как "неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде, охватывающий различные компоненты природного ландшафта". Лесной пожар - "разновидность ландшафтного (природного) пожара, распространяющегося по лесу".