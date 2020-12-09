Путин: теология призвана выполнять ответственную мировоззренческую, воспитательную миссию

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам IV Всероссийской научной конференции "Теология в научно-образовательном пространстве: задачи и решения". Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Отмечу, что теология занимает важное место в системе гуманитарных знаний и призвана выполнять ответственную мировоззренческую, воспитательную миссию - содействовать сбережению духовно-нравственных ценностей и богатейшего культурного наследия народов России. И потому для обсуждения широкого круга вопросов, связанных с совершенствованием системы подготовки квалифицированных кадров, повышением качества преподавания теологии в классических и духовных образовательных учреждениях, укреплением ее методологической базы, ваша встреча объединила представителей органов власти, научно-педагогического сообщества, религиозных и общественных организаций", - подчеркнул президент.

Путин также выразил уверенность, что конференция пройдет конструктивно и даст возможность на экспертном уровне рассмотреть заявленные темы.

Конференция "Теология в научно-образовательном пространстве: задачи и решения" проходит 9-10 декабря в Москве. Организатором является Научно-образовательная теологическая ассоциация.