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Госдума распространила статус ветерана войны на жителей осажденного Севастополя

Статус ветеранов Великой Отечественной войны в связи с принятием соответствующего документа смогут получить 1217 человек

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект единороссов о присвоении жителям осажденного Севастополя статуса ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ).

Авторами инициативы выступили в том числе первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и лидер думских единороссов Сергей Неверов. Документ был разработан совместно с правительством. Согласно проекту, горожане, награжденные знаком "Жителю осажденного Севастополя", получат федеральные меры социальной поддержки. К таким мерам относятся ежемесячная денежная выплата, обеспечение жильем, компенсация расходов на оплату ЖКХ, лекарственное обеспечение, путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.

Как уточняется в пояснительной записке, статус ветеранов Великой Отечественной войны в связи с принятием документа смогут получить 1217 человек. На реализацию новых норм потребуются дополнительные расходы федерального бюджета: в 2020 году на эти цели необходимо будет выделить порядка 84,6 млн рублей, в 2021 году - около 216,5 млн рублей, в 2022 году - 223,2 млн рублей, а в 2023 году - 230,9 млн рублей.

Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года.

Теги
Турчак, Андрей АнатольевичНеверов, Сергей ИвановичРоссия
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