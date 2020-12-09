Петербург предложил отразить в законе о реновации приоритет защиты культурного наследия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Законодательное собрание Санкт-Петербурга предложило внести в федеральный законопроект о реновации пункт о приоритете законодательства о защите культурного наследия страны. Соответствующий проект постановления, в который вошли в общей сложности 12 поправок, депутаты приняли на заседании городского парламента в среду.

"Крайне важно, в особенности для Петербурга, сохранить приоритет законодательства, защищающего культурное наследие нашей страны, а также обеспечивающего плановое развитие городской среды. Категорически нельзя допустить, чтобы проект реновации диссонировал с Генеральным планом", - привели в пресс-службе заксобрания комментарий его председателя Вячеслава Макарова.

Также петербургские парламентарии предложили четко прописать в законе необходимость проведения публичных слушаний по проектам решений о комплексном развитии территорий и включить в перечень обязательных документов протоколы общих собраний жильцов многоквартирных домов. "И, самое главное - внести в закон требование о компенсации владельцу рыночной стоимости жилья, которая в этом случае не может быть ниже кадастровой", - добавил спикер заксобрания, говоря о сути предложенных поправок.

Представляя проект постановления, глава парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок отметил, что эти поправки, в частности, "должны снять те законодательные барьеры, которые препятствуют на сегодняшний день реализации программы реновации в Санкт-Петербурге". Он также добавил, что изложенные в постановлении предложения стали результатом совместной работы депутатов всех фракций.

Законопроект о комплексном развитии территории был принят Госдумой в первом чтении 17 ноября. Документ был внесен группой сенаторов и главой комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгением Москвичевым. В случае принятия он даст возможность проводить реконструкцию жилья во всех регионах РФ при согласии 2/3 собственников или нанимателей квартир в многоквартирном доме. Регионы при этом будут наделены полномочиями по определению порядка формирования и утверждения адресных программ, а также технических характеристик многоквартирных домов, которые могут быть включены в эти программы.