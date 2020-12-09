В Ростове-на-Дону открыли памятную доску погибшему в Чечне Герою России Дмитрию Петрову

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 декабря. /ТАСС/. Мемориальная доска Герою России Дмитрию Петрову, погибшему при исполнении воинского долга в феврале 2000 года в Аргунском ущелье в Чечне, установлена на одном из домов в Ростове-на-Дону. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

Взвод под командованием Петрова принял бой в составе 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ 29 февраля 2000 года в Шатойском районе Чечни. Петров получил приказ обеспечить прорыв взвода, который шел на помощь блокированным десантникам. В ходе выполнения задачи офицер получил несколько ранений, одно из которых оказалось смертельным. При приближении бандитов он подорвал себя и нескольких врагов.

"В Ростове-на-Дону открыли мемориальную доску Герою Российской Федерации, гвардии старшему лейтенанту Петрову Дмитрию Владимировичу. В торжественном мероприятии приняли участие родители Дмитрия Петрова, представители командования ЮВО, военного комиссариата Ростовской области, администрации района и общественных организаций", - говорится в сообщении. Отмечается, что мемориальная доска установлена на одном из домов по улице Казахской.

В марте в Ростове-на-Дону открыли памятник Петрову. Бюст установлен у школы № 84, которая с 2000 года носит имя Героя России.

Военнослужащие 6-й парашютно-десантной роты погибли в 2000 году в бою с многократно превосходящими их силы боевиками банды Басаева и наемника Хаттаба. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 бойцов 6-й роты, заняв высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тыс. В результате боя погибли 84 военнослужащих. За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героев России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно.

Ежегодно 9 декабря в Российской Федерации отмечается День Героев Отечества. Памятная дата установлена федеральным законом от 28 февраля 2007 года "О внесении изменения в статью 1.1 федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России". В этот день чествуют Героев Советского Союза и России, кавалеров орденов Славы и Святого Георгия. Дата приурочена к празднику Российской империи - Дню Георгиевских кавалеров, который отмечался с 1769 года по 1917 год.