В Кремле уверены, что власти Петербурга выстроят диалог с местными рестораторами

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Кремль уверен, что властям Санкт-Петербурга удастся выстроить диалог с местными рестораторами и отельерами и совместно найти решения, которые позволят поддержать бизнес, но и не подвергнуть опасности людей на фоне пандемии. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее власти Санкт-Петербурга объявили о беспрецедентных ограничениях на период новогодних каникул, запретив работу кафе, ресторанов, музеев, театров и концертов в период с 30 декабря по 3 января. Межотраслевой координационный совет гостеприимства и услуг Петербурга направил в адрес президента РФ Владимира Путина письмо, в котором просит главу государства вмешаться, чтобы сохранить отрасли туризма в непростой для города период.

"Конечно, диалог надо выстраивать и надо совместно искать какие-то пути выхода, - сказал пресс-секретарь главы государства, комментируя ситуацию. - И мы не сомневаемся, что на самом деле такой диалог будет налажен".

Отвечая на вопрос, не пора ли президенту вмешаться, Песков заявил: "Кремль, собственно, не может в это вмешиваться. Все-таки, конечно, это прерогатива властей региона". По его словам, власти на местах лучше понимают и то, возможен ли в этой ситуации компромисс. При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что "сейчас в Питере ситуация настолько тяжелая, что, конечно же, в первую очередь надо думать все-таки о безопасности людей".

"Мы видим с вами, что, к сожалению, в эпидемиологическом плане сейчас Питер находится у красной черты. Там очень напряженная ситуация, - сказал Песков. - И власти региона делают все возможное, чтобы справиться с этой огромной волной эпидемии. И на этом фоне, конечно, ресторанные протесты - это просто неуважение к людям".

По мнению пресс-секретаря президента, подобные движения становятся уже не сопротивлением региональным властям, а "сопротивлением людям, которых собираются подвергнуть опасности". В то же время он подтвердил, что на повестке стоит и вопрос бедственного положения бизнеса. Как отметил представитель Кремля, ресторанный и туристический бизнес на фоне пандемии несет большие потери во всех странах, где развита такая отрасль. Убытки там тоже исчисляются "миллиардами долларов", отметил он.