Дума приняла закон о возврате Волгоградской области к московскому времени

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем чтении законопроект об отнесении Волгоградской области к московской часовой зоне (UTC+3).

Документ был внесен в нижнюю палату парламента Волгоградской областной думой, ранее его принятие поддержали в правительстве. Волгоградская область будет исключена из третьей часовой зоны (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4) и отнесена ко второй часовой зоне (МСК, московское время, UTC+3). Как отмечают авторы инициативы, новые нормы позволят увеличить суммарно за год эффективно используемое населением светлое время суток в период с 6 до 9 часов утра.

Новые нормы вступят в силу 27 декабря 2020 года в 2 часа 00 минут.

Волгоградская область перешла в третью часовую зону в октябре 2018 года. Как отмечают авторы законопроекта, с этого времени в органы государственной власти области поступило значительное количество обращений от жителей региона с жалобами "о неудобстве проживания в часовой зоне, отличающейся от московского времени". В опросе населения, проведенном властями области, приняли участие более 1,3 млн граждан - 65,74% поддержали переход на московское время, 33,99% выступили против.