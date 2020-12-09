В Якутии открыли компьютерные залы, разрешили работу спортзалов

ЯКУТСК, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Якутии разрешили работу компьютерных залов и клубов с соблюдением санитарных требований, спортзалы и крытые манежи могут работать с 6:00 до 10:00, сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства. Указ подписал в среду глава Якутии Айсен Николаев.

"Разрешается деятельность компьютерных клубов и залов при обязательном соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований. Владельцы компьютерных клубов должны обеспечить соблюдение посетителями социального дистанцирования и мер санитарной безопасности: установить санитайзеры, рециркуляторы, проводить термометрию работников и посетителей, регулярно обрабатывать компьютерную технику и помещение дезинфицирующими средствами", - говорится в сообщении.

Запрещается допускать в эти клубы и залы несовершеннолетних, при входе следует организовать паспортный контроль.

"Также согласно указу главы Якутии разрешается открытие спортивных залов и крытых манежей для занятий граждан оздоровительной гимнастикой, скандинавской ходьбой и бегом строго с 06:00 до 10:00 часов утра. Учитывая, что оздоровительной гимнастикой и скандинавской ходьбой в основном занимаются граждане старшего возраста, разрешение на открытие спортивных залов и крытых манежей дается в целях профилактики заболеваний, связанных с гиподинамией", - говорится в сообщении.

Введены изменения в режиме работы предприятий торговли, общепита и бытовых услуг с 10 по 31 декабря. Там предписана регулярная санитарная уборка в течение дня и генеральная уборка после закрытия.

В Якутии, по данным ресурса стопкоронавирус.рф, выявлено 21 959 случаев инфицирования, выздоровели 18 958 человек, умерли 314. Якутия находится на втором этапе снятия ограничений. Разрешены занятия спортом на улице с некоторыми ограничениями, можно совершать прогулки. В общественных местах и транспорте введен масочный режим. Ограничительные меры продлены в Якутии до 15 января.