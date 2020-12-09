Действующие правила медосмотра водителей продлят до 1 января 2022 года

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Минздрав России принял решение продлить действующие правила медицинского освидетельствования водителей до 1 января 2022 года, сообщили в среду журналистам в пресс-службе министерства.

"Министерством здравоохранения РФ с учетом поступающих обращений от гражданского общества принято решение продлить до 1 января 2022 года действующий порядок медицинского освидетельствования водителей. Соответствующий проект приказа подготовлен и в настоящее время проходит необходимые юридические процедуры", - говорится в сообщении.