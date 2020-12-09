{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

"Вектор" разработал тест-систему для выявления антител у привившихся против коронавируса

Глава организации Ринат Максютов сообщил, что эту тест-систему зарегистрируют в течение дня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Центр "Вектор" разработал тест-систему для выявления антител к коронавирусу у людей, прошедших вакцинацию. Ее зарегистрируют в течение дня, сообщил в среду гендиректор организации Ринат Максютов.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Был разработан набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к коронавирусу, который является эффективным инструментом для оценки эффективности вакцинации. Данная тест-система зарегистрирована должна быть в течение дня", - сказал он на международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

Как следует из данных к презентации Максютова, тест-система за 18 минут осуществляет скрининг наличия специфических IgG в 93 исследуемых образцах одновременно. Это увеличивает производительность скрининга в шесть раз без привлечения дополнительных рecурсов диагностической лаборатории.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что для объективной оценки уровня иммунитета после вакцинации препаратом "Вектора" будут использоваться особые тесты, обладающие высокой чувствительностью при выявлении антител к определенным участкам поверхностного белка коронавируса.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Зиничев сообщил, что жизнеобеспечение Приморья полностью восстановили после циклона
В ликвидации последствий непогоды в регионе приняли участие свыше 2,5 тыс. человек и 800 единиц техники
Читать полностью