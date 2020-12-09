Памятник маршалу Жукову открыли в Черногории в честь 75-летия Победы

БЕЛГРАД, 9 декабря. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Памятник Маршалу Советского Союза Георгию Жукову открыт в среду в северном черногорском городе Беране. Как сообщили корреспонденту ТАСС организаторы мероприятия, в церемонии открытия монумента приняли участие епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий, глава муниципалитета Беране Драгослав Шчекич, глава муниципалитета Будва Марко Царевич, представители местной власти, антифашистских и патриотических организаций Черногории. Российскую сторону представлял посол РФ в Черногории Владислав Масленников.

"Сегодня, в День Героев Отечества, отмечаемый в России, в черногорском Беране открыт памятник советскому маршалу Георгию Константиновичу Жукову, четырежды Герою Советского Союза, за неизмеримый вклад в победу над фашизмом непобедимой Красной армии и его лично. Сегодняшнее торжество символизирует многовековую дружбу двух братских народов, народа Черногории и народа России, а также является памятью и знаком уважения всех борцов, павших в борьбе с фашизмом", - заявил корреспонденту ТАСС председатель организации ветеранов ВДВ Черногории, глава Славянского комитета и председатель Демократической партии единства Небойша Юшкович.

"Очень символично, что мы открываем этот памятник в День Героев Отечества, который сегодня отмечается в России, хотел бы выразить признательность властям города Беране и местным жителям за инициативу установки памятника легендарному военачальнику, с чьим именем связана победа над фашизмом. Как писал сам Жуков, Советский Союз вступил в войну с фашизмом, когда почти вся Европа была им повержена, и СССР стал для нее последней надеждой. Такой надеждой Советский Союз был и для народов Югославии, которая также внесла огромный вклад в победу над нацизмом, так, например, Черногория потеряла в этой войне 10% своего населения. Считаю, что инициатива властей муниципалитета Беране по установлению памятника - наш общий вклад в празднование 75-й годовщины нашей общей победы во Второй мировой войне. Открывая памятник легендарному советскому маршалу, мы отдаем коллективную дань памяти советским и югославским воинам, труженикам тыла и мирным жителям - всем тем, кто защищал свою родину от фашизма и отдал за нее жизнь", - заявил посол России в Черногории.

Масленников отметил, что инициатива властей и граждан Беране особенно важна на фоне развернувшейся в ряде стран "войны с памятниками и памятью освободителей". Посол сообщил, что рядом с памятником Жукову вскоре появится монумент черногорскому герою Александару Саичичу, который храбро сражался на русской военной службе. "Думаю, эти два монумента станут зримым воплощением многовековых связей между народами России и Черногории", - заявил Масленников.

В свою очередь, глава муниципалитета Беране Шчекич заявил, что открытие памятника Жукову - недвусмысленное сообщение в поддержку борьбы с фашизмом и улучшения отношений с Россией. "Мы продолжим нашу совместную борьбу на пути антифашизма и защиты ценностей и вернем на самый высокий уровень отношения России и Черногории. Вечная слава нашим героям и освободителям", - подчеркнул Шчекич.

Памятник Жукову

Монумент представляет собой бюст на высоком гранитном постаменте с надписью "Маршал Георгий Константинович Жуков 1896-1974. За заслуги в борьбе против фашизма". Установка памятника была приурочена к 75-летию победы над фашизмом во Второй мировой войне. Планировалось, что бюст будет открыт на День Победы, однако церемонию пришлось перенести из-за эпидемии коронавируса.

Инициативу установить памятник Жукову в 2017 году выдвинула общественной организация "Калудра", после чего горсовет Беране принял решение об установке бюста, проект также поддержали ветераны элитной 63-й спецбригады, Союз десантников Черногории, отделение мотоклуба "Ночные волки", Союз ветеранов войны 1941-1945 годов Установка бюста состоялась при поддержке посольства России в Черногории.