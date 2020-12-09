В Ленинградской области будет создан музей военной техники, поднятой из болот

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Танки, самолеты и другая техника времен Великой Отечественной войны, поднятая из водоемов и лесов Ленинградской области, будет выставлена в музее, который создадут возле новой панорамы "Прорыв" в Кировском районе. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в среду во время торжественного мероприятия по передаче 76-мм полковой пушки времен войны для экспозиции музея-панорамы "Прорыв".

В церемонии, приуроченной ко Дню героев, в формате телемоста приняла участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы продолжаем поисковые работы, и недавно ребята обнаружили в болотах Ленинградской области самолет, два танка и еще орудие. Мы приняли решение - мы продолжим сохранение исторической памяти о той страшной войне, о страшной блокаде, и здесь, буквально в нескольких шагах от музея, мы построим павильон, в который будет помещена вся поднятая из болот, лесов, рек и озер техника времен Великой Отечественной войны. Та техника, которая защищала Ленинград, та техника, на которой работали, сражались солдаты Красной Армии и героически погибали, защищая Ленинград", - сказал Дрозденко.

Музей-панорама "Прорыв" открыт в 2018 году в Кировском районе Ленинградской области у Ладожского моста рядом с диорамой "Прорыв блокады Ленинграда", которую в 1985 году создавали художники, прошедшие Великую Отечественную войну. В новом музее на площади 500 кв. м развернута картина драматических событий второго дня операции по прорыву блокады Ленинграда "Искра" - идею воплотили молодые историки, поисковики, архитекторы, художники и мастера команды "Невский баталист". Перед павильоном на открытом воздухе размещены образцы военной техники, экспозиция периодически пополняется находками поисковиков.

"Сегодня такая очень трогательная, очень эмоциональная встреча еще раз показала, как много для каждого из нас значит память о Великой Отечественной войне. О подвиге нашего народа, который не только защитил свою землю, но и спас мир от ужасов нацизма. Отныне эта полковая пушка, почти 8 десятилетий пролежавшая на дне Невы, станет еще одним символом исторической преемственности, знаком того, что мы никогда не забудем воинов, отдавших свои жизни за родину, за нас с вами", - сказала спикер Совета Федерации во время церемонии.