В России с 10 декабря начнется эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о проведении в регионах РФ с 10 декабря 2020 года по 31 декабря 2022 года эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

"Провести с 10 декабря 2020 года по 31 декабря 2022 года на территории отдельных субъектов РФ эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды", - говорится в документе.

Согласно постановлению, Минпросвещения РФ должно в течение 10 дней со дня вступления в силу постановления разработать и утвердить порядок отбора субъектов РФ для проведения эксперимента, а также в течение одного месяца по согласованию с Минцифры РФ разработать и утвердить дорожную карту по проведению эксперимента.

Регионам, где будет проведен эксперимент, в течение двух месяцев со дня его начала необходимо заключить с Минпросвещения и Минцифры соглашение о взаимодействии в рамках эксперимента, а также в течение трех месяцев разработать и утвердить свою дорожную карту по проведению эксперимента по согласованию с данными ведомствами.

"Этот документ, прежде всего, призван гарантировать всем учащимся, вне зависимости от того, где они живут, равные условия для получения качественного образования. Внедрение ЦОС, о котором идет речь в постановлении, никоим образом не подменяет собой традиционный, очный формат обучения как ключевой для российской системы образования", - отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого привела пресс-служба Минпросвещения.