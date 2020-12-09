На Ставрополье задействуют 41 медорганизацию в вакцинации против коронавируса

ПЯТИГОРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Ставропольский край готов к проведению масштабной вакцинации населения против коронавируса, всего будет задействовано 41 медучреждение. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения региона Владимир Колесников.

"В Ставропольском крае проведена вся необходимая предварительная работа в канун масштабной вакцинации против коронавируса - подготовлены специалисты, закуплено холодильное оборудование для хранения вакцины. В вакцинации будет задействовано 41 медицинское учреждение", - сказал Колесников.

Он отметил, что в крае имеется резерв мест для хранения вакцины, которая должна содержаться при температуре минус 18 градусов. Необходимое для этого оборудование есть на станциях переливания крови и может быть задействовано в случае необходимости. В регионе разработана маршрутизация доставки вакцины и проведения иммунизации. В первую очередь прививки сделают людям из высоких групп риска - медикам, работникам образования, соцработникам. Минздрав региона ожидает даты поставки и данных по количеству направляемой в край вакцины, а также составляет списки подлежащих вакцинации.

"Система по иммунизации населения от COVID-19 в крае отработана на вакцинации против гриппа, которая стартовала 7 сентября и к настоящему времени осталось привить около 100 тыс. жителей края. После завершения этой работы мы сразу войдем в иммунизацию населения против новой коронавирусной инфекции", - отметил глава ведомства.

Губернатор Владимир Владимиров сообщал, что край получит более 2,4 тыс. доз. Первыми пройдут вакцинацию около 1,1 тыс. учителей и врачей. Осенью 2020 года в регион поступила первая партия вакцины, ее получили несколько десятков медиков. По словам Владимирова, все они чувствуют себя хорошо и уже смогли вернуться к работе.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минздраву РФ установить график поставки вакцины в регионы. Субъекты должны подготовить инфраструктуру для получения и хранения вакцины, продумать логистику доставки препаратов в пункты вакцинации.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне и июле. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что РФ уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.