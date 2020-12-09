Памятник бойцам "северной кавалерии" открыли в Мурманске

МУРМАНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Мемориальный объект "Подвигу бойцов оленетранспортных батальонов - защитников Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" открыли в Мурманске в День Героев Отечества и по случаю 75-летия Победы.

В состав оленетранспортных отрядов вошли оленеводы из Мурманской, Архангельской областей, Республики Коми, Ненецкого автономного округа. Их задачей было доставлять на передовую продовольствие, дрова и боеприпасы.

"Сегодня мы, по сути, восстанавливаем историческую справедливость и открываем памятник самым скромным героям Великой Отечественной войны. За годы войны "северная кавалерия" обеспечивала серьезную помощь Советской армии, без них освобождение Севера было бы невозможно", - сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, приветствуя участников торжественной церемонии.

Эти отряды стали альтернативой механизированному транспорту и внесли большой вклад в успех Петсамо-Киркенесской операции. "Минувшая война была первой войной в истории человечества, которая велась в районах Крайнего Севера в условиях полярной зимы. Болота, непроходимые скалы требовали для выполнения поставленных задач мужества и отваги. Именно северные оленеводы оказались теми людьми, которые стали основой уникального в истории армии мира воинского подразделения", - сказал заместитель командующего Северным флотом Дмитрий Украинец.

С помощью оленей с линии фронта на территории Мурманской области было эвакуировано более 10 тысяч человек, доставлено на фронт по бездорожью более 17 тысяч тонн боеприпасов и военных грузов, вывезено из тундры более 160 вынужденно севших и сбитых самолетов, а также перенаправлено для выполнения боевых заданий более 8 тысяч военнослужащих и партизан, в том числе в тыл врага.

О создании памятника

Инициатива по увековечиванию подвига бойцов оленетранспортных батальонов в Мурманске, озвученная представителями саамского сообщества на Съезде коренного малочисленного народа Севера - саамов в ноябре 2014 года, реализована совместно Саамским собранием Самь Соббар и общественной организацией Мурманской области "Ассоциация кольских саамов". Автор мемориала - смоленский скульптор Игорь Чумаков. Грант на создание мемориала выделило правительство Мурманской области, поддержку оказало ПАО "ГМК "Норильский никель".

"Благодаря деятельности оленетранспортных батальонов Карельскому фронту удалось остановить фашистские войска на подступах к Мурманску, и благодаря этому на территории Мурманской области в годы войны действовал и трудовой фронт. Комбинат "Североникель", эвакуированный в 1941 году, уже к концу 1942 смог возобновить свою работу и выпускать такую нужную для обороны страны продукцию", - отметил на церемонии заместитель генерального директора Кольской ГМК по региональной политике и корпоративным проектам Максим Иванов.

Гости из НАО

В церемонии в Мурманске приняла участие депутат Совета Заполярного района НАО, представитель Ассоциации ненецкого народа "Ясавэй" Наталья Латышева. От имени ненецкого народа, жителей НАО она поздравила с открытием мемориала всех мурманчан и презентовала статуэтку - уменьшенную копию похожего памятника оленетранспортным батальонам, который установлен в Нарьян-Маре.

"Наши народы <...> привыкли мирно жить на своей земле, трудиться, пасти стада, растить детей. Но когда Родине потребовалась их защита, они встали в строй плечом к плечу с бойцами Карельского фронта - охотники стали снайперами, а пастухи пошли в пехоту. Желаю всем нам мирного неба над головой", - сказала Латышева.