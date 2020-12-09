Порядка 50 помещений передадут НКО Москвы в безвозмездное пользование до конца года

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы передадут некоммерческим организациям (НКО) 50 помещений для оказания помощи горожанам до конца 2020 года. Это удалось сделать благодаря реорганизации столичной службы занятости населения и перевода сотрудников территориальных центров занятости в офисы госуслуг "Мои документы", сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин.

Как сообщается в материалах мэрии, было освобождено 50 помещений общей площадью почти 11 тыс. кв. м. Они расположены во всех округах Москвы, как правило, в пешей доступности от метро. Освободившиеся площади после ремонта предоставят некоммерческим организациям в безвозмездное пользование на три года для оказания социальных услуг.

"Город не прекращает и не останавливает свои проекты, связанные с выделением грантов некоммерческим организациям, поддержкой социально ориентированных организаций. Мы убедились, что это не только эффективно, но и нужно для города, для горожан, чтобы они чувствовали поддержку. Новый проект запустили. Мы реформировали службу занятости. <...> И высвободилось много помещений - полсотни помещений такого вот рода. Мы их реконструировали, выставили на конкурс", - рассказал Собянин на встрече с лидерами социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей городских помещений по итогам отбора в рамках программы "Москва - добрый город".

Мэр выразил уверенность, что посетители НКО придут через несколько месяцев, когда закончатся все ограничения. "Они точно закончатся, главное, нам проекты не останавливать, в режиме работы онлайн, в который мы перевели большинство своих проектов. Тоже дополнительные возможности появились, круг людей, с которыми они общаются, работают, не скукожился, а расширился за счет возможностей онлайн, интернета и так далее, появились новые представления, как эту работу делать, как ее масштабировать в рамках одной организации", - добавил Собянин.

По его словам, город действительно вложился в запуск проекта.

"Проект сам по себе уникальный, здания, которые находились в государственной службе, принадлежали городу, выполняли строго федеральную функцию, отдали некоммерческим организациям. Я думаю, что много у вас по-хорошему заведующих организаций, которые проиграли в этом конкурсе, но это все относительно. Само даже участие в конкурсе оно подвигает все организации, структурирует свою деятельность, показать, рассказать, подумать о будущем, запустить новые проекты. Конечно, все ждут, полетит этот проект или нет, как эти центры будут развиваться, насколько эффективно будут использоваться эти помещения, поэтому я от всей души желаю вам успехов, чтобы маленькие девчонки и мальчишки, люди с ограниченными возможностями сказали всем вам спасибо - это главный результат", - заключил он.

О передаче помещений НКО

Как сообщается в материалах мэрии, отбор будущих пользователей помещений был проведен в июле - октябре 2020 года в рамках программы "Москва - добрый город", объединяющей проекты поддержки некоммерческих организаций и развития социального волонтерства в столице. Участниками отбора стали некоммерческие организации, зарегистрированные в Москве более двух лет и имеющие успешный опыт оказания услуг в социальной сфере. Организатор отбора - центр занятости "Моя карьера". Всего поступило 149 заявок, 138 из них полностью соответствовали условиям предоставления помещений.

Из них 17 НКО откроют в новых помещениях мастерские и творческие студии для молодых инвалидов с тяжелыми множественными нарушениями здоровья. В 33 помещениях москвичи смогут получать различные социальные услуги. Это социальная адаптация и семейное устройство детей, оставшихся без попечения родителей, социальное сопровождение семей, профилактика социального сиротства и содействие в вопросах трудоустройства, а также трудовая адаптация.

Сегодня первые 20 организаций уже получили помещения в безвозмездное пользование. Оставшееся 30 помещений будут переданы НКО до конца текущего года.