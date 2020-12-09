В Краснодаре открыли бюст Героя России Николая Ростовского

КРАСНОДАР, 9 декабря. /ТАСС/. Бюст Героя России Николая Ростовского, который погиб во время боя с террористами возле станицы Черменской в Чечне в декабре 1994 года, открыли в сквере "Памяти героев-танкистов" в Краснодаре. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе городской администрации.

"В День Героев Отечества в краевом центре увековечили память танкиста, Героя России, лейтенанта Николая Ростовского. Торжественная церемония открытия бюста прошла в сквере "Памяти героев-танкистов" поселка Колосистого [входящего в состав города Краснодар]", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в церемонии приняли участие вдова героя Елена Ростовская, Герой России Виктор Маркелов, а также генерал-лейтенант запаса, заместитель командующего войсками Северо-Кавказского военного округа в 1991-1999 годах Александр Наумов. К бюсту возложили цветы. Память Николая Ростовского почтили минутой молчания.

Старший лейтенант Николай Ростовский, командир танкового взвода отдельного танкового батальона Северо-Кавказского военного округа, родился в городе Лабинск (Краснодарский край). С 1989 года служил в Вооруженных силах. Погиб во время боя с террористами в районе станицы Черменской (Чеченская республика) в декабре 1994 г. За проявленные мужество и героизм указом президента лейтенанту Ростовскому посмертно присвоено звание Героя России.

Ежегодно 9 декабря в Российской Федерации отмечается День Героев Отечества. Памятная дата установлена федеральным законом от 28 февраля 2007 года. В этот день чествуют Героев Советского Союза и России, кавалеров орденов Славы и Святого Георгия. Дата приурочена к празднику Российской империи - Дню Георгиевских кавалеров, который отмечался с 1769 по 1917 год.