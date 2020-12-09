Госдума приняла в I чтении законопроект о праве требовать удаления персональных данных

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект депутата Антона Горелкина, запрещающий использовать общедоступные персональные данные без согласия владельца, а также предоставляющий право требовать от оператора их удаления.

Согласно инициативе, согласие субъекта персональных данных является "исключительным правовым основанием" для обработки сведений, сделанных общедоступными. Содержание такого согласия должно включать в себя перечень интернет-ресурсов оператора, на которых планируется размещать общедоступные персональные данные. Оно может быть предоставлено оператору непосредственно либо с использованием информационной системы Роскомнадзора. При этом не допускается получение оператором согласия "по умолчанию или бездействию субъекта персональных данных", уточняется в документе.

Законопроект наделяет субъекта персональных данных правом запрещать неограниченному кругу лиц обрабатывать общедоступную информацию о нем, а также устанавливать условия такой обработки. Кроме этого, закрепляется обязанность оператора информировать указанных лиц об имеющихся условиях и запретах.

Инициатива дополняет понятие "общедоступные персональные данные" формулировкой о необходимости соблюдения условий и запретов на обработку личных сведений. Как ранее пояснял автор инициативы, если законопроект будет принят, каждый сайт будет обязан спрашивать пользователей, какие данные о них можно опубликовывать и передавать третьим лицам. Невыполнение указанного требования повлечет штраф за нарушение обработки персональных данных, предупреждал Горелкин.

По его словам, смысл законопроекта состоит в том, чтобы каждый человек сам решал, какую информацию о себе он готов предоставить интернет-ресурсам и на каких условиях, а также удалить ее по своему желанию. Принятие документа упростит борьбу с сайтами, которые публикуют чужие персональные данные, убежден парламентарий.

Документ был внесен в Госдуму 17 ноября. Инициатива получила поддержку профильного думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.