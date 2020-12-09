В Сочи отреставрируют и превратят в торгово-досуговый комплекс памятник архитектуры

СОЧИ, 9 декабря. /ТАСС/. Здание насосной станции в Сочи, которое является памятником архитектуры федерального значения, отреставрируют и превратят в торгово-досуговый комплекс. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации Краснодарского края.

"Здание насосной станции, построенное более 80 лет назад, арендатор приведет в порядок и будет использовать по-новому. Обязательное условие - арендатор полностью отреставрирует объект с сохранением исторического облика. В здании планируется разместить торгово-досуговый комплекс", - говорится в сообщении.

Насосную станцию возвели на берегу реки Мацеста в 1934 году, в период развития Сочи-Мацестинского курорта. Автором проекта является архитектор Иван Жолтовский. Здание, богато украшенное лепным декором, построено в стиле неоклассицизма или так называемого "сталинского ампира", характерного для построек 30-х годов прошлого века.

Уточняется, что насосная станция являлась частью комплекса очистных сооружений в устье реки Мацеста и со временем перестала эксплуатироваться. Краевое управление госохраны объектов культурного наследия неоднократно поднимало вопрос о реставрации памятника. В результате администрация Сочи передала здание в долгосрочную аренду коммерческой организации. Администрация региона утвердила предмет охраны памятника и разработала проект границ его территории, чтобы сохранить уникальные характеристики станции.

"Со временем некоторые здания перестают использоваться по первоначальному назначению. В таком случае памятники можно приспособить под современные нужды при условии сохранения предмета охраны. Здание насосной станции в Сочи будет отреставрировано за счет инвестора-арендатора и снова вовлечено в хозяйственный оборот", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Сергея Болдина.

С лета 2018 года на Кубани организации могут арендовать исторические здания в неудовлетворительном состоянии, находящиеся в краевой собственности, на льготных условиях. Начальная ставка арендной платы - 1 рубль за весь объект в год. При этом арендатор должен провести полную реставрацию в семилетний срок.