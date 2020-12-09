Зиничев сообщил, что жизнеобеспечение Приморья полностью восстановили после циклона

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Жизнеобеспечение всех районов Приморского края, который пострадал в результате прохождения циклона, восстановили в полном объеме. Об этом заявил глава МЧС России Евгений Зиничев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"В настоящее время жизнеобеспечение районов Приморского края восстановлено в полном объеме", - сказал он.

По словам Зиничева, всего в ликвидации ЧП принимала группировка из более 2,5 тыс. человек и 800 единиц техники. В соответствии с поручением правительства специалисты МЧС России доставили в оперативном порядке со складов Росрезерва дизель-генераторы повышенной мощности. Кроме того, для энергоснабжения и обогрева социально значимых объектов, пунктов временного размещения, а также научно-образовательного комплекса "Приморский океанариум" из резерва МЧС России выделены 31 резервный источник питания, 16 тепловых пушек. "Автотранспортом МЧС России в кратчайший срок были переброшены шесть дизель-генераторов из соседних субъектов Дальневосточного федерального округа", - добавил министр.

Также для оказания помощи в ликвидации последствий непогоды работали аэромобильные группировки из других субъектов ДФО. "Для обеспечения пострадавших жителей региона предметами первой необходимости МЧС России развернуло 30 пунктов обогрева питания, была организована работа 12 пунктов временного размещения, в трех из которых размещалось 65 человек, в том числе 23 ребенка", - доложил Зиничев.

Для восстановления движения по мосту на остров Русский альпинисты МЧС России проводили очистку вантов и пилонов, отметил глава МЧС.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде дождя, перешедшего в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций. В результате расположенные в 73 населенных пунктах дома, в которых проживают более 180 тыс. человек, остались без электроснабжения. Двадцатого ноября в Приморье был введен режим ЧС регионального уровня.