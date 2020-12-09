Путин поручит регионам привлекать студентов-медиков к работе в регистратурах больниц

НОВО-ОГАРЕВО, 9 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал поручить властям регионов привлекать студентов-медиков и волонтеров для работы в регистратурах больниц в период, когда те перегружены на фоне пандемии коронавируса.

На совещании у главы государства в среду вице-премьер Дмитрий Чернышенко попросил дать поручение главам субъектов РФ о привлечении студентов-медиков и волонтеров для работы в регистратурах больниц до полноценного разворачивания системы регистрации звонков пациентов в медучреждения с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

"Регионы РФ будут сориентированы соответствующим образом на то, чтобы мобилизовать свои возможности на этом направлении", - ответил Чернышенко президент.

Комментируя доклад зампреда правительства о работе единого телефонного номера "122" по коронавирусу и использовании в этом проекте ИИ, Путин сказал: "Спасибо вам, "Ростелекому", искусственному интеллекту и тем, кто организует работу по этому направлению, направляя его возможности в нужное русло".