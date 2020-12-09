ВИЧ четвертой стадии может стать медицинским основанием для аборта

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Минздрав России разработал обновленный перечень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности. В частности, наличие четвертой стадии ВИЧ-инфекции может стать основанием для аборта, следует из документа, опубликованного в среду на федеральном портале нормативных правовых актов.

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"Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), IV стадия. Примечание: при указанных и других инфекционных заболеваниях вопрос о сохранении или прерывании беременности решается индивидуально консилиумом врачей с участием врача-инфекциониста, врача-акушера-гинеколога и врача-неонатолога (после 22 недель беременности)", - говорится в документе.

Также в перечень входят некоторые болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, новообразования, болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, психические расстройства и расстройства поведения, болезни органов дыхания и другие.

Согласно российскому законодательству, аборт при наличии только одного желания пациентки может быть проведен на сроках беременности до 12 недель, а по медицинским показаниям - на любом сроке.