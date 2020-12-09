Около 1 тыс. человек прошли реабилитацию после коронавируса в санаториях Кубани

КРАСНОДАР, 9 декабря. /ТАСС/. Реабилитацию после перенесенного коронавируса в санаториях Краснодарского края прошли около 1 тыс. человек. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе регионального Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия.

"Порядка 1 тыс. человек прошли "постковидную" реабилитацию в кубанских здравницах. Услугу предлагают 47 объектов санаторно-курортного комплекса", - говорится в сообщении.

В начале декабря сообщалось, что санатории Краснодарского края разработали специальные курсы реабилитации для восстановления после заболевания коронавирусом. Такие программы уже работают в 47 здравницах, они включают постоянное медицинское наблюдение, а также набор процедур, основанный на профиле санатория

В пресс-службе со ссылкой на вице-губернатора Краснодарского края Александра Руппеля также сообщили, что реабилитацию прошли 40 медиков, работающих в красной зоне.

"Ряд организаций начали разработку "постковидных" туров еще в мае, понимая актуальность этого направления. Краснодарский край обладает уникальными бальнеологическими ресурсами. Вкупе с оборудованием санаториев, профессиональными кадрами мы можем предложить качественный, полезный и доступный по цене продукт", - приводит пресс-служба слова Руппеля.

На реабилитацию приезжают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Белгорода, Нижнего Новгорода, Якутии, Пензенской и Тульской областей, Алтайского края, а также Камчатки.

Наиболее востребованы здравницы Сочи, разработаны программы и в санаториях Анапы и Геленджика. В Анапе потоки пациентов разделяют в зависимости от того, какой срок прошел с момента восстановления после заболевания. Если пациент был выписан из госпиталя недавно, то в санатории собирается мультидисциплинарная комиссия и принимает решение о лечении.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2019 году общий турпоток в нем составил порядка 17,3 млн отдыхающих, их доля в летние месяцы составила около 60%. С начала 2020 года Кубань приняла более 10,2 млн гостей. Из-за пандемии коронавируса в регионе введен мораторий на взимание курортного сбора до конца 2020 года.