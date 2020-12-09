В России стартовал третий этап исследования коллективного иммунитета к коронавирусу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Третий этап исследования популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции начался в регионах России, результаты планируют обработать к новому году. Об этом в среду сообщил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора академик РАН Арег Тотолян.

Популяционное исследования Роспотребнадзора началось в июне 2020 года. В ходе первого этапа обследовали более 74 тыс. волонтеров в 26 регионах страны.

"Третий этап стартовал неделю назад, на прошлой неделе он был реализован в четырех регионах - это Санкт-Петербург, Ленинградская область, Хабаровск и Тюмень. Результаты сейчас обрабатываются. С этого понедельника в третий этап исследования еще включились около 10 регионов. Какие будут результаты, думаю, к новому году мы уже будем знать", - сказал Тотолян на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

В ходе первого этапа, по словам академика, ученые получили "мозаичную картину" в масштабах всей страны. Показатели коллективного иммунитета варьировались в диапазоне от 4% до 50%. "Это достаточно большой разброс, объясняется это просто, потому что разные регионы страны в разные сроки входили в эпидемию. Соответственно, мы получали разные уровни иммунной прослойки", - пояснил директор института.

На втором этапе, в сентябре - октябре, в исследовании приняли участие 60-70% тех же добровольцев, которых задействовали ранее. "В 16 регионах наблюдался значимый рост иммунной прослойки. То есть величина иммунной прослойки повысилась минимум в полтора, а в большинстве регионов в два раза. Это достаточно значимый прирост", - отметил Тотолян.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 68,3 млн человек, более 1,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 541 199 случаев заражения, выздоровели 2 007 792 человека, умерли 44 718. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.