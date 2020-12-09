Власти Петербурга готовы смягчить ограничения при улучшении эпидемиологической ситуации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга готовы смягчить введенные в городе ограничения из-за пандемии коронавируса при улучшении эпидемиологической ситуации. Об этом сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на губернатора Александра Беглова.

"Александр Беглов заявил, что если эпидситуация улучшится, количество заболевших начнет снижаться, то власти готовы смягчить ограничительные меры. При этом он не исключил, что в случае ухудшения, меры могут быть усилены", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что Беглов в среду встретился с ресторатором Арамом Мнацакановым, чтобы обсудить взаимодействие между властью и бизнес-сообществом в условиях пандемии. Губернатор отметил, что решение о запрете работы общепита в новогодние дни было принято по рекомендациям Роспотребнадзора, который, в свою очередь, ориентируется на эпидемическую ситуацию, но город готов к компромиссу. На встрече шла речь о том, чтобы рестораны могли больше работать на улице.

"Арам Мнацаканов передал губернатору, что представители отрасли разработали программу "Пять шагов к бесковидному ресторану, к бесковидному предприятию общественного питания". В ней описано, какие меры безопасности нужно усилить чтобы ни сотрудники, ни гости не заражались", - сообщила пресс-служба.

Губернатор также поручил до конца недели разработать меры подержки малого бизнеса в Петербурге.

"Александр Беглов дал поручение экономическому и финансовому блоку правительства Санкт‑Петербурга до конца недели разработать дополнительные меры поддержки ресторанного бизнеса, а также малого бизнеса в целом", - говорится в сообщении