Вакцина для Турции, строгий карантин на Украине. Главное о коронавирусе за 9 декабря

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 2 541 199 случаев заражения, из них новых — 26 190. За сутки умерли 559 человек, за весь период — 44 718.
- Отказаться от употребления алкоголя настоятельно рекомендуется в течение трех дней после прививки каждой из доз вакцины, однако о полном отказе от алкоголя речь не идет, сообщил глава разработавшего вакцину "Спутник V" Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. По его словам, "речь всего лишь о разумном ограничении потребления".
- Федеральные музеи и театры в Петербурге будут закрыты в новогодние праздники.
- Власти Петербурга готовы смягчить ограничения при улучшении эпидемиологической ситуации.
- В Роспотребнадзоре назвали возможные сценарии развития ситуации с коронавирусом в январе.
- Народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта выписали из больницы.
Москва
- Всего зафиксировано 665 218 случаев заражения, из них новых — 5145. Госпитализированы 1656 пациентов.
- Власти столицы подтвердили утечку персональных данных москвичей, переболевших COVID-19.
Мир
- Всего зафиксировано более 68,2 млн случаев заражения, умерли 1 556 822 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
- На Украине вводится строгий карантин с 8 по 24 января включительно.
- Газета Habertürk сообщила, что Турция решила отказаться от закупки российской вакцины. Источник в РФПИ назвал это фейком.