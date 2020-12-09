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Пандемия COVID-19

Вакцина для Турции, строгий карантин на Украине. Главное о коронавирусе за 9 декабря

© REUTERS/Gleb Garanich
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 2 541 199 случаев заражения, из них новых — 26 190. За сутки умерли 559 человек, за весь период — 44 718.
  • Отказаться от употребления алкоголя настоятельно рекомендуется в течение трех дней после прививки каждой из доз вакцины, однако о полном отказе от алкоголя речь не идет, сообщил глава разработавшего вакцину "Спутник V" Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. По его словам, "речь всего лишь о разумном ограничении потребления".
  • Федеральные музеи и театры в Петербурге будут закрыты в новогодние праздники.
  • Власти Петербурга готовы смягчить ограничения при улучшении эпидемиологической ситуации.
  • В Роспотребнадзоре назвали возможные сценарии развития ситуации с коронавирусом в январе. 
  • Народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта выписали из больницы.

Москва

  • Всего зафиксировано 665 218 случаев заражения, из них новых — 5145. Госпитализированы 1656 пациентов.
  • Власти столицы подтвердили утечку персональных данных москвичей, переболевших COVID-19.

Мир

  • Всего зафиксировано более 68,2 млн случаев заражения, умерли 1 556 822 человека (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • На Украине вводится строгий карантин с 8 по 24 января включительно.
  • Газета Habertürk сообщила, что Турция решила отказаться от закупки российской вакцины. Источник в РФПИ назвал это фейком.
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Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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