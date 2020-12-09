Путин 10 декабря проведет встречу с членами Совета по правам человека

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретится в четверг, 10 декабря, с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да", - сказал он, отвечая на вопрос, состоится ли 10 декабря встреча Путина с членами СПЧ.

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека - консультативный орган при главе государства. Среди его основных задач - содействие процессам гуманизации и модернизации российского общества, экспертиза проектов федеральных законов для определения их соответствия целям развития гражданского общества, информирование президента о положении дел в области соблюдения прав и свобод человека. Решения СПЧ носят рекомендательный характер для федеральных и местных органов государственной власти.

Совет ведет свою историю с 26 сентября 1993 года, когда указом первого президента РФ Бориса Ельцина была образована Комиссия по правам человека при президенте РФ.