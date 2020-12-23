Личный автомобиль: преимущества владения и приятные бонусы

В середине 2020 года компания Авто.ру совместно с GfK повели опрос россиян о различных аспектах владения автомобилем. В результате выяснились любопытные цифры. Абсолютное большинство автомобилистов не хотят отказываться от владения собственным транспортным средством. До начала пандемии их количество равнялось 94%, а после того, как мы все оказались на самоизоляции, эта доля выросла до 96%. А почему?

Раньше, еще каких-то 10–15 лет назад, автомобиль был атрибутом престижа. По тому, какое у вас авто, судили о том, насколько вы успешны. Именно поэтому россияне покупали машины не для того, чтобы эффективно использовать, а для того, чтобы автомобиль служил символом благополучия.

Сегодня 91% автомобилистов считают машину базовой ценностью. То есть наконец-то в нашем восприятии машина перестала быть роскошью, а стала средством передвижения. Более половины автомобилистов пользуются машиной каждый день.

Итак, автомобиль - это свобода поездок и легкий выбор вариантов перемещения. И снова цифра: половина автовладельцев не хотят сокращать расходы на содержание автомобиля. То есть планируют продолжить ездить активно и часто. Особое значение эта свобода приобрела в период пандемии, когда общественный транспорт начал рассматриваться как угроза.

При этом ездят россияне не только на работу, но и за город, а также в путешествия. В этом случае владение собственной машиной получается даже дешевле, чем аренда. По расчетам аналитиков СМИ автомобильной тематики, пять лет владения Hyundai Solaris обходятся практически в два раза дешевле, чем аренда. Если же это время пользоваться такси, то это будет в 2,5 раза дороже.

Безусловно, есть люди, которые планируют продать автомобиль, и таких около 20%. Но лишь для того, чтобы поменять его на более новый. Менее 10% россиян признали, что машину стало содержать слишком дорого. Видимо, даже в условиях пандемического спада экономики люди не готовы экономить на самом насущном.

А порой владение автомобилем приносит и дополнительные неожиданные, но очень приятные бонусы. Например, этой осенью автомобилисты, которые на автозаправках расплачиваются картами Visa СберБанка, стали претендентами на прекрасные подарки от "СберСпасибо", компании "ЛУКОЙЛ" и Visa. Достаточно было выполнить всего одно условие: покупка на АЗС "ЛУКОЙЛ" с использованием карты Visa СберБанка. Участники акции могли получить до 1 млн бонусов или же подарки от партнеров программы.

Участвовать в акции могли клиенты СберБанка, зарегистрированные в программе "СберСпасибо". Причем зарегистрироваться можно было до последнего дня акции, 27 ноября, и успеть стать обладателем приза.

Дополнительные подарки в рамках акции предоставили партнеры "СберСпасибо". В их числе онлайн-сервис по заказу лекарственных препаратов и товаров для здоровья "Здравсити", который дарил скидку в 10% на покупки, онлайн-кинотеатр Okko, разыгравший подписку "Премиум", и сервис "ФотоПочта", который давал возможность клиентам создать собственную фотокнигу.

В акции приняли участие сотни АЗС - от Архангельска до Сочи и от Москвы до Ханты-Мансийска. Покупки по картам Visa СберБанка на АЗС "ЛУКОЙЛ" с 27 августа по 27 ноября 2020 года приносили участникам бонусы, которые потом можно обменивать на скидки за покупки в различных магазинах – партнерах "СберСпасибо".

Один бонус равен одному рублю, так что победители в акции "Счастливая покупка на АЗС "ЛУКОЙЛ" стали настоящими миллионерами. Например, Ирина Жаркова из Оренбурга. Ее заправка на АЗС "ЛУКОЙЛ" в сентябре 2020 года стала счастливой - она выиграла миллион бонусов программы лояльности "СберСпасибо".