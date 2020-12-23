Личный автомобиль: преимущества владения и приятные бонусы

В середине 2020 года компания Авто.ру совместно с GfK повели опрос россиян о различных аспектах владения автомобилем. В результате выяснились любопытные цифры. Абсолютное большинство автомобилистов не хотят отказываться от владения собственным транспортным средством. До начала пандемии их количество равнялось 94%, а после того, как мы все оказались на самоизоляции, эта доля выросла до 96%. А почему?
Раньше, еще каких-то 10–15 лет назад, автомобиль был атрибутом престижа. По тому, какое у вас авто, судили о том, насколько вы успешны. Именно поэтому россияне покупали машины не для того, чтобы эффективно использовать, а для того, чтобы автомобиль служил символом благополучия.
Сегодня 91% автомобилистов считают машину базовой ценностью. То есть наконец-то в нашем восприятии машина перестала быть роскошью, а стала средством передвижения. Более половины автомобилистов пользуются машиной каждый день.
Итак, автомобиль - это свобода поездок и легкий выбор вариантов перемещения. И снова цифра: половина автовладельцев не хотят сокращать расходы на содержание автомобиля. То есть планируют продолжить ездить активно и часто. Особое значение эта свобода приобрела в период пандемии, когда общественный транспорт начал рассматриваться как угроза.
При этом ездят россияне не только на работу, но и за город, а также в путешествия. В этом случае владение собственной машиной получается даже дешевле, чем аренда. По расчетам аналитиков СМИ автомобильной тематики, пять лет владения Hyundai Solaris обходятся практически в два раза дешевле, чем аренда. Если же это время пользоваться такси, то это будет в 2,5 раза дороже.
Безусловно, есть люди, которые планируют продать автомобиль, и таких около 20%. Но лишь для того, чтобы поменять его на более новый. Менее 10% россиян признали, что машину стало содержать слишком дорого. Видимо, даже в условиях пандемического спада экономики люди не готовы экономить на самом насущном.
А порой владение автомобилем приносит и дополнительные неожиданные, но очень приятные бонусы. Например, этой осенью автомобилисты, которые на автозаправках расплачиваются картами Visa СберБанка, стали претендентами на прекрасные подарки от "СберСпасибо", компании "ЛУКОЙЛ" и Visa. Достаточно было выполнить всего одно условие: покупка на АЗС "ЛУКОЙЛ" с использованием карты Visa СберБанка. Участники акции могли получить до 1 млн бонусов или же подарки от партнеров программы.
Участвовать в акции могли клиенты СберБанка, зарегистрированные в программе "СберСпасибо". Причем зарегистрироваться можно было до последнего дня акции, 27 ноября, и успеть стать обладателем приза.
Дополнительные подарки в рамках акции предоставили партнеры "СберСпасибо". В их числе онлайн-сервис по заказу лекарственных препаратов и товаров для здоровья "Здравсити", который дарил скидку в 10% на покупки, онлайн-кинотеатр Okko, разыгравший подписку "Премиум", и сервис "ФотоПочта", который давал возможность клиентам создать собственную фотокнигу.
В акции приняли участие сотни АЗС - от Архангельска до Сочи и от Москвы до Ханты-Мансийска. Покупки по картам Visa СберБанка на АЗС "ЛУКОЙЛ" с 27 августа по 27 ноября 2020 года приносили участникам бонусы, которые потом можно обменивать на скидки за покупки в различных магазинах – партнерах "СберСпасибо".
Один бонус равен одному рублю, так что победители в акции "Счастливая покупка на АЗС "ЛУКОЙЛ" стали настоящими миллионерами. Например, Ирина Жаркова из Оренбурга. Ее заправка на АЗС "ЛУКОЙЛ" в сентябре 2020 года стала счастливой - она выиграла миллион бонусов программы лояльности "СберСпасибо".
Она юрист, но горячо увлеченный фотографией новорожденных малышей, воспитывает двоих сыновей и уже не помнит, когда именно подключилась к "СберСпасибо". "Кроме карт СберБанка, у меня других не было, поэтому в программе лояльности я давно, - делится Жаркова. - Но до недавнего времени я была совсем не активным участником, знала буквально о нескольких партнерах. Поэтому и бонусы на карте копились, я их не тратила. Вот и в этот раз сотрудники АЗС рассказывали об акции, как, впрочем, обычно, а я не прислушивалась. Не верила, что можно выиграть, но все-таки заправлялась именно на нужную сумму. Наверное, я больше думала о сотрудниках АЗС: если я выполню эти условия, может быть, и они выполнят свой план продаж, увеличат какие-то показатели и в итоге премию получат. Получается, если искренне, просто мимоходом, хотя бы мысленно желаешь кому-то добра, а не думаешь о возможности выигрыша, возвращается гораздо больше!"
Иной подход у Алины Волковой, второго бонусного миллионера из Перми.
"К "СберСпасибо" подключилась несколько лет назад, активно пользуюсь этой программой. Накопленные бонусы чаще всего трачу у партнеров: АЗС, аптеки и магазины обуви, - рассказывает Волкова. - Правда, от акции "Счастливая покупка с картой Visa СберБанка на АЗС "ЛУКОЙЛ" я не ждала ничего особенного. Но в какой-то из дней зашла в приложение "СберСпасибо", чтобы проверить количество бонусов, и не поверила своим глазам. Перезагрузила приложение, количество бонусов не изменилось. Оказалось, именно моя покупка оказалась счастливой! Выигрыш потрачу на подарки себе и близким и на путешествие".
Акция длилась несколько месяцев, с августа по конец ноября, и за это время более 1,2 млн человек получили бонусы, просто заправляя автомобиль. Миллион бонусов выиграли три человека, по 100 тыс. бонусов получили 30 человек, 50 тыс. бонусов - 60 человек, 10 тыс. бонусов - 120 человек, а по 5 тыс. бонусов получили целых 210 человек. Всего по итогам акции начислено около 170 млн бонусов. Еще более 3 млн участников программы получили призы от партнеров акции - подписку на онлайн-кинотеатр, скидки и другое.
Впереди новый год и новые акции. А для кого-то и новый автомобиль, владение которым приносит нам и удобство, и выгоду.