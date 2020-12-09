В Петербурге снизили до 20 кв. м минимальную площадь залов обслуживания для баров в домах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Депутаты Санкт-Петербурга снизили до 20 кв. м минимальную площадь залов обслуживания для баров в многоквартирных домах, за исключением хрущевок и панельных домов. Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года, соответствующие поправки к городскому закону об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции приняты на заседании.

"Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах организации общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, допускается в таких объектах общественного питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты, в которых имеется зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 квадратных метров", - говорится в тексте документа.

Введенное же ранее требование о 50 "квадратах" сохраняется для заведений, которые расположены в многоквартирных домах двух типов - хрущевки 1957-1970 гг. и панельные постройки 70-80 гг. XX века. Общий срок вступления изменений в силу - 1 января 2021 года, при этом норма о 50 "квадратах" заработает в Петербурге на год позже - с 1 января 2022 года. Закон уже направлен на подписание губернатору города.

Предыдущие поправки в городской закон, ужесточающие требования к продаже алкоголя в заведениях общественного питания в многоквартирных домах, Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в июле этого года. Согласно тому документу, с 1 января 2021 года минимальная площадь зала, где разрешена продажа алкогольной продукции, увеличивалась с 20 до 50 кв. м. По оценкам экспертов сфер потребительского рынка и туризма, соблюдение этих требований могло привести к закрытию или переформатированию ряда малых баров Санкт-Петербурга, расположенных в том числе в центральных локациях и популярных у горожан и гостей города. После публикации подписанного документа глава города Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров поручили создать рабочую группу для выработки предложений, которые позволят законодательно разграничить заведения небольшой площади, оказывающие качественные услуги населению, от сомнительных заведений, получивших расхожее название "наливайки".