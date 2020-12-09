Аварию, ставшую причиной перебоев с водой для 30 тыс. жителей Саратова, ликвидировали

САРАТОВ, 9 декабря. /ТАСС/. Коммунальщики ликвидировали аварию на водосетях, которая в среду стала причиной перебоев водоснабжения в домах почти 30 тыс. жителей в Саратове, сообщили ТАСС в "Концессия водоснабжения Саратова".

Ранее ГУ МЧС региона сообщило, что в связи с аварийно-ремонтными работами на водоводе понижено давление холодного водоснабжения в жилые дома. Всего в зону понижения давления попадает 29 654 человека, 21 социально-значимый объект.

"Работы закончены, водоснабжение подано", - сказал собеседник агентства.