Более 17 тыс. школьников Северной Осетии присоединились к проекту "Билет в будущее"

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 декабря. /ТАСС/. Более 17 тыс. школьников Северной Осетии прошли онлайн-тестирование и профессиональные пробы по проекту "Билет в будущее" в 2020 году. Подростки смогли попробовать себя в качестве бухгалтера, стилиста и в других профессиях, сообщили в региональном министерстве образования и науки.

"Более 17 тыс. школьников Северной Осетии присоединилось к проекту по ранней профориентации "Билет в будущее" <…>. В республике прошло более 1 тыс. практических мероприятий, на которых школьники под руководством наставников выполняли задачи из практики настоящих специалистов. Площадки республики предоставили возможность попробовать на себе 68 востребованных профессий, например, бухгалтер, стилист или предприниматель", - говорится в сообщении.

Школьники, участвовавшие в проекте, прошли профориентационные тесты, которые помогают определить способности и первичные навыки в разных специальностях. Благодаря дистанционному варианту работы попробовать свои силы в профессиях смогли подростки и из отдаленных районов республики.

"Активное включение в проект родителей стало новшеством этого года <…>, появились обучающие видеокурсы, на которых специалисты рассказывают о том, как правильно говорить с детьми о выборе профессии, о принятии самостоятельных решений, о личных мотивах. На платформе зарегистрировалось порядка 5,5 тыс. родителей осетинских школьников", - пояснили в министерстве.

В России работает несколько проектов, связанных с профессиональной ориентацией школьников через дополнительное образование. Проект "Билет в будущее" реализуется с 2018 года, за это время его участниками стали более миллиона школьников.