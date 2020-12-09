Мемориальные доски четырем советским летчикам открыли в Самаре в День героев Отечества

ТАСС, 9 декабря. Мемориальные доски советским летчикам, удостоенным званий Героев Советского Союза за подвиги в Великой Отечественной войне, - Анатолию Балдину, Михаилу Буркину, Федору Сафонову и Виктору Хальзову - открыты в День героев Отечества в Самаре. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"В Самаре в День героев Отечества на здании штаба соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа открыли мемориальные доски четырем легендарным летчикам, которые за свои подвиги в годы Великой Отечественной войны были удостоены званий Героев Советского Союза", - отмечается в сообщении.

Под залпы ружейного салюта мемориальные доски были открыты в память о генералах Анатолии Балдине, Михаиле Буркине, а также полковниках Федоре Сафонове и Викторе Хальзове. В церемонии приняли участие командир соединения ПВО генерал-майор Олег Никаноров, военнослужащие, родственники героев и юнармейцы.

"Хочется надеется, что данные мемориальные доски в память о Героях Советского Союза будут местом всеобщей гордости и преклонения перед подвигом наших дедов и прадедов", - цитирует пресс-служба Никанорова.

Анатолий Михайлович Балдин (1923-1995) в годы войны уничтожил 30 танков, пять самолетов, а также боевые орудия, паровозы, четыре немецких штаба. Михаил Иванович Буркин (1912-2001) с февраля 1941 года был командиром 5-го гвардейского минно-торпедного авиационного полка ВВС Черноморского флота.

Виктор Степанович Хальзов (1921-1985) во время войны совершил более сотни боевых вылетов, уничтожил несколько десятков танков и сотни автомашин врага. Федор Матвеевич Сафонов (1923-2008) совершил более 100 боевых вылетов, участвовал в освобождении Белоруссии, Литвы, уничтожении Восточно-Прусской группировки противника.