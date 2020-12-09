В Адыгее заработал кризисный центр для женщин, пострадавших от домашнего насилия

МАЙКОП, 9 декабря. /ТАСС/. Кризисный центр помощи женщинам, которые пострадали от домашнего насилия, начал работу в республиканском центре Адыгеи, Майкопе, по инициативе Союза женщин республики, сообщила в среду журналистам председатель общественной организации Галимет Ворокова.

"Мы считаем, что одной из действенных мер поддержки женщин, столкнувшихся с домашним насилием, является адресная помощь. Помочь можно только тогда, когда жертва насилия сама сообщает о своей проблеме. Для этого создан кризисный центр. Реализовать инициативу нам удалось в рамках социального проекта "Женщина - зеркало социального благополучия семьи", финансируемого за счет гранта из республиканского бюджета", - сказала она.

Женщинам будет оказываться психологическая, а также юридическая помощь (при необходимости с сопровождением в решении сложных юридических вопросов). Определены адреса, где на условиях анонимности можно будет получить временный кров и помощь в реабилитации. Уже работает телефон доверия, уточнила Ворокова.

"Мы принимаем и обращения, связанные с подростковыми проблемами. Прежде всего оказывается психологическая помощь. К примеру, недавно позвонил подросток и сообщил о неразделенной первой любви, час беседы с психологом помог изменить его взгляд на ситуацию и предотвратить возможные негативные последствия", - пояснила руководитель общественной организации.

Работа кризисного центра ведется во взаимодействии с органами социальной защиты. Для специалистов комплексных центров социального обслуживания населения, представителей семей и руководителей районных отделений Союза женщин республики провели семинар по проблематике домашнего насилия, добавила Ворокова.