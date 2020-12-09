Дума перенесла рассмотрение законопроекта о наказании за пропаганду наркотиков в интернете

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду не успела рассмотреть в первом чтении законопроект о введении уголовного наказания за склонение к употреблению наркотиков с использованием интернета.

Депутаты рассмотрели 44 пункта повестки и два законопроекта, включенных в нее в начале заседания. Нерассмотренные законопроекты решением Совета Думы включаются в повестку следующих заседаний.

Этот законопроект дополняет статью Уголовного кодекса РФ о наказании за склонение к употреблению наркотиков и психотропных веществ новым квалифицирующим признаком - "с использованием информационно-коммуникационных сетей, включая интернет". За совершение такого преступления будет грозить лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Одновременно вводится повышенная ответственность за склонение к употреблению наркотических веществ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.