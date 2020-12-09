{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дума перенесла рассмотрение законопроекта о наказании за пропаганду наркотиков в интернете

Документ дополняет статью Уголовного кодекса РФ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду не успела рассмотреть в первом чтении законопроект о введении уголовного наказания за склонение к употреблению наркотиков с использованием интернета.

Депутаты рассмотрели 44 пункта повестки и два законопроекта, включенных в нее в начале заседания. Нерассмотренные законопроекты решением Совета Думы включаются в повестку следующих заседаний.

Этот законопроект дополняет статью Уголовного кодекса РФ о наказании за склонение к употреблению наркотиков и психотропных веществ новым квалифицирующим признаком - "с использованием информационно-коммуникационных сетей, включая интернет". За совершение такого преступления будет грозить лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Одновременно вводится повышенная ответственность за склонение к употреблению наркотических веществ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
В Италии ребенок переболел COVID-19 еще в конце ноября прошлого года
Официальной датой начала эпидемии в стране считается 21 февраля 2020 года
Читать полностью