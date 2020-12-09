Росрыболовство возбудило дело после гибели краснокнижных каспийских тюленей в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 9 декабря. /ТАСС/. Росрыболовство возбудило административное дело и начало административное расследование после гибели каспийских тюленей, обнаруженных на побережье Каспийского моря в Дагестане. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

В воскресенье, 6 декабря, сообщалось, что в Дагестане на побережье Каспийского моря между Махачкалой и Каспийском были найдены несколько мертвых тюленей.

"Место происшествия было осмотрено работниками СКТУ (Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства), которые обнаружили пять туш каспийского тюленя на территории пляжа "Оазис" в Ленинском районе Махачкалы. Установить виновное лицо в момент обнаружения погибших тюленей не представилось возможным. Принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении неустановленного лица. Распространение зоны загрязнения не прогнозируется", - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе Росрыболовства отметили, что, согласно заключению Западно-Каспийского отдела Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ "ВНИРО" ("КаспНИРХ"), установить точную причину гибели тюленей не представляется возможным.

"При этом можно исключить гибель тюленей от рыболовных сетей. Возможной причиной могут быть инфекционные заболевания вирусного или бактериального происхождения на фоне неблагоприятных гидрометеорологических условий (до момента гибели тюленей в этом районе в течение 15 дней наблюдалась штормовая погода). Нельзя исключать гибель краснокнижных животных и в результате различных видов внешнего воздействия", - пояснили в пресс-службе.

Каспийский тюлень, или каспийская нерпа - единственное млекопитающее Каспийского моря. В 2008 году Международным союзом охраны природы ему был присвоен статус находящийся под угрозой исчезновения (Endangered). В 2015 году в Дагестане принята программа по сохранению данного вида. В 2020 году каспийский тюлень был занесен в Красную книгу России.